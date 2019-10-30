Еще тот хитрец: артистичный конь научился мастерски притворяться мертвым

Фото: justsomething.co

Конь Джинган научился хитростями избегать работы. Как только кто-то намеревается усесться на него, начинает падать, изображая из себя мертвого. Играет при этом очень правдоподобно: высовывает язык, протягивает копыта.

Хозяева хитреца сняли его выходки на видео. Запись набрала более 23 млн просмотров, пишет Justsomething.

Живет Джинган на ранчо в Мексике. Обычно начинает демонстрировать свои актерские таланты, как только его оседлают. Однако иногда все же позволяет залезть на себя и уже после этого валится на бок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кошку по кличке Шлакоблок заставили заниматься аквааэробикой

Пес по кличке Арчи устроил пожар на миллион. Пока хозяйки не было дома, четырехлапый взялся играть зажигалкой для барбекю. Когда та вспыхнула, огнем охватило сначала диван, а потом и весь дом. Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения.