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среда, 30 октября 2019 17:19

Еще тот хитрец: артистичный конь научился мастерски притворяться мертвым
6

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Джинган никому не позволяет на себе ездить.
Фото: justsomething.co
Джинган никому не позволяет на себе ездить.
Джинган никому не позволяет на себе ездить.
Джинган никому не позволяет на себе ездить.
Джинган никому не позволяет на себе ездить.

Конь Джинган научился хитростями избегать работы. Как только кто-то намеревается усесться на него, начинает падать, изображая из себя мертвого. Играет при этом очень правдоподобно: высовывает язык, протягивает копыта.

Хозяева хитреца сняли его выходки на видео. Запись набрала более 23 млн просмотров, пишет Justsomething.

Живет Джинган на ранчо в Мексике. Обычно начинает демонстрировать свои актерские таланты, как только его оседлают. Однако иногда все же позволяет залезть на себя и уже после этого валится на бок.

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