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суббота, 08 января 2022 18:33

Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
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Участники шествия несли собственноручно изготовленные яркие и уникальные звезды
Фото: Валерий Шмаков
Участники шествия несли собственноручно изготовленные яркие и уникальные звезды
Участники шествия несли собственноручно изготовленные яркие и уникальные звезды
Участники шествия несли собственноручно изготовленные яркие и уникальные звезды
Участники шествия несли собственноручно изготовленные яркие и уникальные звезды

Сегодня, 8 января по центру Львова прошло праздничное шествие звездарей. Мероприятие традиционно состоялось в рамках фестиваля "Вспышка рождественской звезды". Участники шествия несли собственноручно изготовленные яркие и уникальные звезды.

После благословения отца у храма Пресвятой Евхаристии колонна звездарей прошла по улице Ставропигийской до шопки на пл. Рынок. Там колядников встретил и угостил пончиками городской голова Львова Андрей Садовой.

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"Сегодня во Львов прибыли лучшие звезды не только из Украины, а из всего мира. Поэтому мы приветствуем весь добрый мир, всех добрых людей во Львове. Желаем вам радости, чтобы вы несли это благое известие о рождении Иисуса Христа, чтобы весь мир торжествовал и радовался этому событию. Христос рождается! Славим Его!", - обратился к звездочетам Садовый.

В этом году в ходе львовян были и учасники из других областей. Звездную коллекцию фестиваля пополнили шесть новосозданных звезд, украшенных по образцам народного мастера Владимира Шагала.

После общей коляды на пл. Рынок, возле статуи Материи Божьей и памятника Тарасу Шевченко, звездочеты завершили маршрут на площади возле елки.

В Украине Рождество официально отмечают дважды – 25 декабря и 7 января. 25 числа празднуют церкви, живущие по григорианскому календарю. 7 января является Рождеством для церквей, которые при служении придерживаются более старого, юлианского календаря. Среди них – Православная церковь Украины.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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