Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества

Дидух символизирует благосостояние и богатство. Фото: nas.gov.ua

Традиционно перед Рождеством хозяин заносил в дом дидух – красиво сплетенный сноп зерна. Стоял до Крещения – 19 января. В течение праздников он впитывал отрицательную энергетику, поэтому его непременно сжигали.

"Дидух иногда украшали лентами и изделиями из соломы. Символизировал благосостояние и богатство. Говорили: "Дидух в дом, беда – из дома". Ставили в углу под иконами. Украинцы в селах елок не ставили. Иван Франко писал: "Пан ставит ель, русин кладет сноп", - рассказала в интервью журналу "Країна" фольклористка Ярина Закальская.

Уверяет, что купить или сделать дидух сейчас не проблема.

"Можем заказать солому в интернете, посмотреть мастер-класс и сделать дидух. Или на ярмарках купить готовое изделие. Музеи предлагают специальные рождественские наборы. Традиция оживает", – считает исследовательница.

К Рождеству тщательно готовились. Целый день ничего не ели, разрешалось только пить воду. Хозяйка готовила 12 блюд – по количеству апостолов и месяцев в году.

"Обязательно должна быть кутья – ритуальное блюдо, главным компонентом которого является зерно. В нее добавляли мед, мак, орехи, изюм. В западных регионах делали густую, а в центральных и восточных – жидкую, заливали узваром. Некоторые учёные описывали символику каждого продукта. Например, пшеница – неразрывность рода, мак – достаток, мед – сладкая жизнь, орехи – здоровье и крепость. Главный напиток – узвар – символ плодовитого года. Эти пояснения относительны. Каждый может вкладывать свое значение. Главное, чтобы шло от сердца", – говорит Ярина Закальская.

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Блюда к Сочельнику обязательно должны быть постными – пироги, фасоль или горох, рыба, вареники, голубцы, соленья, грибы.

"Варили борщ на свекольном квасе. Для этого за неделю-две до Рождества свеклу нарезали мелкими кусками, заливали водой, добавляли горбушку ржаного хлеба и чеснок. Ставили в теплое место. На том настое варили борщ без картошки. Имел специфическую кислинку. На Галичине обязательно к борщу готовили ушки с грибами", - делится фольклористка.

Советская традиция звать Деда Мороза совсем не характерна для украинцев

Перед тем как сесть за стол, хозяин трижды звал мороз "идти кутью есть". Его боялись, потому что мог повлиять на урожай. После призыва говорили: "Если не идешь за стол, чтобы весь год не шел к нам". Гнали, чтобы не вредил хозяйству. Поэтому советская традиция звать Деда Мороза совсем не характерна для украинцев.

"После того, как взошла первая звезда на небе, садились ужинать. Все старались быть в своих домах: чтобы семья была вместе в течение года. Если же приходил какой-нибудь путник, то его тоже хорошо принимали. Символически считали посланником того мира, который может принести известие о предках.

Стол накрывали чистой скатертью, по углам ставили сено. Клали зубчики чеснока, обладающего свойством отпугивать нечистую силу и болезни. Скамьи или стулья соединяли цепью, чтобы семья держалась кучи. Перед тем как садиться, дули на то место, чтобы не потревожить души умерших. Они в этот вечер слетались в дом. По той же причине блюда после трапезы оставляли на столе", – объясняет Ярина Закальская.

Интервью с Яриной Закальской читайте в журнале "Країна" за 23 декабря 2021 года. Выписать можно ЗДЕСЬ.

6 января христиане восточного обряда отмечают Святой вечер. Среди них прихожане Православной церкви Украины и греко-католики. С 6 января у украинцев связано много примет и верований. Считается, что в этот день необходимо простить врагов и извиниться перед всеми обиженными на вас людьми. Также до появления первой звезды следует убрать в доме. Встречать Рождество в грязном жилье – плохой знак, верили предки.