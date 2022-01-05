Сегодня Святой вечер. Нельзя есть до первой звезды

Сегодня люди, отмечающие Рождество 7 января, пытаются соблюдать строгий пост и не есть до появления на небе первой звезды. Она символизирует ту, которая показала волхвам путь к месту, где родился Иисус Христос. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Святой вечер. По церковному учению, верующие в течение дня должны соблюдать строгий пост — не употреблять пищу и пить только воду.

С появлением на небе первой звезды семья должна собраться на ужин за одним столом. На него хозяйки традиционно выставляют 12 постных блюд. Могут быть вареники, борщ, пампушки, капуста, горох, рыба, узвар, кутья, картофель. Мясо запрещено, потому что 6 января – это последний день Рождественского поста.

Во многих украинских селах на сочельник под иконами ставят Дидухов — снопы с пшеницей или сеном. Они символизируют изобилие и счастье, согласно верованиям.

С наступлением Сочельника в некоторых областях Украины люди тоже начинают петь колядки. Принято ходить к соседям и возвещать их о рождении сына Божия. В то же время в Западной Украине колядуют чаще всего с 7 декабря. Часто колядники ходят большими группами — вертепом. Дети и взрослые переодеваются в пастушков, волхвов, ангелов и хором поют. Впереди вертепа, как правило, кто-то должен нести рождественскую звезду.

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На Святой вечер не принято ходить в гости. Однако по народной традиции, дети должны к первой звезде отнести ужин своим крестным. За это получают от них подарки.

В Украине Рождество официально отмечается дважды – 25 декабря и 7 января. 25 числа празднуют церкви, живущие по григорианскому календарю. 7 января является Рождеством для церквей, которые при служении придерживаются более старого, юлианского календаря. Среди них – Православная церковь Украины.