Почему сегодня нужно простить врагов и какая примета укажет на хлебный год

Если сегодня на земле увидите иней, то в нынешнем году в Украине будет хороший урожай хлеба. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Святой вечер. Среди них прихожане Православной церкви Украины и греко-католики.

С 6 января у украинцев связано много примет и верований. Считается, что в этот день необходимо простить врагов и извиниться перед всеми обиженными на вас людьми. Также к появлению первой звезды следует убраться в доме. Встречать Рождество в грязном жилье – плохой знак, верили предки.

Под иконами на Сочельник предки ставили Дидухов — снопы с пшеницей или сеном. Считали их символом благополучия и счастья, а кое-где — вещью, в которую на время вселяются души умерших родственников.

"Приходят к нам на Богатую кутью (так в народе часто называют Сочельник. - Gazeta.ua)", - говорят украинцы.

Дидухов под иконами хранили до Крещения, а с наступлением весны сжигали - на хороший урожай.

Из примет украинцы больше всего верили следующим:

- Если на Сочельник ясный день – будет хорожий урожай овощей и пшеницы;

- Много звезд на небе – уродит черника;

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- Оттепель на Сочельник — до плохого урожая. Чистое небо, где видны звезды – к хорошему;

- Безоблачное вечернее небо – в новом году будет много грибов. Если метель, то следует ожидать большого количества меда.

6 января – последний день Рождественского поста. Также в этот день верующие стараются не есть до появления первой звезды на небе. Когда появляется, то традиционно садятся за стол всей семьей. Ужинают постными блюдами - борщом, варениками, капустой, горохом, кутьей и т.д. К появлению первой звезды дети должны отнести ужин своим крестным по украинской традиции. За это получают от взрослых подарки.