Украинцы выбрасывают праздничных продуктов более чем на 1 млрд гривен в мусорку

После праздников остается очень много органического мусора. Фото: Украинская правда

В Украине на праздники люди выбрасывают на свалку продуктов от 470 миллионов до миллиарда гривен.

Много лишнего люди покупают на Новый год и Рождество. На 30% больше, чем нужно для нормального потребления, сообщают в Центре управления отходами.

Большая часть пищи все еще пригодна к потреблению.

Ведь именно во время праздников у людей есть соблазн набрать много вкусных продуктов, которые потом оказываются лишними.

В Центре подготовили несколько советов, чтобы не купить лишнего:

специалисты рекомендуют ходить в магазин с заранее составленным списком продуктов;

стоит продумать наперед праздничные блюда;

продукты, которые остались, надо расфасовать по контейнерам;

пищу можно превратить в другие блюда с дополнительной термической обработкой.

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Блюда к Сочельнику обязательно должны быть постными – пироги, фасоль или горох, рыба, вареники, голубцы, квашенина, грибы. Также варили борщ на свекольном квасе. Для этого за неделю-две до Рождества свеклу нарезали мелкими кусками, заливали водой, добавляли горбушку ржаного хлеба и чеснок. Ставили в теплое место. На том настое варили борщ без картофеля. Имел специфическую кислинку. На Галичине обязательно к борщу готовили ушки с грибами. Каждый продукт имел свое значение. Например, пшеница – неразрывность рода, мак – достаток, мед – сладкая жизнь, орехи – здоровье и крепость. Главный напиток – компот – символ плодовитого рока. Эти пояснения относительны. Каждый может вкладывать свое значение. Главное, чтоб шел от сердца.