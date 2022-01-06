ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря - Епифаний

70% украинцев не поддерживают празднование Рождества 25 декабря. Фото: pixabay.com

Православная церковь Украины может перейти на празднование Рождества 25 декабря через 10 лет.

Сейчас вопрос о возвращении к календарной реформе может стать причиной разделения в украинском обществе, заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, пишет "РБК-Украина". 70% украинцев не поддерживают празднование Рождества 25 декабря.

"Хотя это же одна и та же дата. Мы празднуем по традиционному календарю, он сместился на 7 января. Да, эта календарная реформа должна состояться в будущем, и она состоится. Но тогда, когда большинство будет за это. Если мы сейчас воплотим ее в жизнь, то будет разделение. Через 10 лет, проанализируем. Ведь сейчас тех, кто празднует Рождество именно по григорианскому календарю, 3% или 5%", - отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что календарная реформа будет воплощена, когда большинство православных украинцев перейдут в ПЦУ.

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В Украине Рождество официально отмечают дважды – 25 декабря и 7 января. 25 числа празднуют церкви, живущие по григорианскому календарю. 7 января является Рождеством для церквей, которые при служении придерживаются более старого, юлианского календаря. Среди них – Православная церковь Украины.