Как праздновали Рождество бойцы УПА – подборка документов

Фото: avr.org.ua

Украинская повстанческая армия активно праздновала Рождество. Повстанцы печатали поздравления, устраивали празднование.

Во время борьбы с оккупантами писали новые колядки.

"Та берімо зброю та все кулеметну. Радуйся! Ой радуйся, земле, тві народ відродився. Та женім з Вкраїни ворогів проклятих!" - пели на мотив "Добрий вечір тобі, пане господарю".

В 1946 году на Рождество УПА устроили бой с польскими коммунистами в Бирче возле Перемышля.

"Не такое было у нас Рождество Христово, как когда-то, с кутьей, колядами и дедухом, а правдиво - повстанческое. Вокруг горело и клокотало. Это грабили, жгли и мордовали кровавые банды польского красного войска из Бирчи", - говорится в воспоминаниях повстанцев.

Командиры УПА призвали бойцов на Рождество устраивать акции помощи нищим землякам.

"Каждый украинец должен поделиться куском хлеба и своим домом с голодающими братьями. Всех нас ждет одинаковая судьба. Сегодня одного, завтра другого", - говорилось в инструкции для повстанцев Закерзонья.

Закерзонье – это территория, которая после 1945 года отошла к Польше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото

На Рождество повстанцы не употребляли алкоголь и поощряли к этому других. Сэкономленные деньги уходили на помощь землякам.

Gazeta.ua собрала фото давних новогодних вечеринок. Хотя в западных странах самым важным праздником считают Рождество, Новый год тоже отмечают. Люди устраивают громкие вечеринки и ждут 12 часов.