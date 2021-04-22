Окончательное "прощай": сносят известный советский монумент

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове демонтируют советский Монумент славы, на пересечении улиц Стрыйской и Героев Майдана.

Памятник сносят по решению исполнительного комитета Львовского горсовета.

Сейчас разбирают барельефы, которые будут перевезены в музей "Территория террора".

Что будет на месте монумента после демонтажа всех конструкций, будет определено на архитектурном конкурсе.

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"Так называемый "Монумент боевой славы Вооруженных сил СССР" пополняет список декоммунизованной памятников советского наследия. Построенный в 1970 году согласно Решения пленума Центрального комитета Компартии Украины, этот монумент стал символом празднования 50-летия со дня создания Красной армии. Именно той армии, которая за десятки лет до начала Второй Мировой войны: уничтожала украинцев голодом, разоряла культуру, насиловала язык и добивала цвет нации в лагерях", - говорит один из инициаторов демонтажа депутат Львовского горсовета Игорь Шолтис.

Сколько времени продлятся работы, пока не известно.

"Многие спекулирует на теме участия во Второй Мировой войне визуализированных в этом монументе человек. Можно было бы присмотреться внимательнее и на одном из барельефов увидеть воспроизведения убийства красноармейцем украинского бойца УНР", - добавляет Шолтис.

30-метровую аварийную стелу, что является частью Монумента славы снесли в марте 2019 года, согласно решению Львовской мэрии. Отдельные элементы стелы после демонтажа передали в музей "Территория террора". Против сноса памятника выступала ветеранская организация, в которой в свое время входили советские ветераны войны и бывшие работники милиции и КГБ. В декабря 2020 года Львовский городской совет объявил всеукраинский конкурс на обустройство музея на месте Монумента славы. Также рядом несколько патриотических организаций установили камень на месте которого появится Монумент победы украинских воинов.