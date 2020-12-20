На месте советского мемориала обустроят музей

Во Львове обустроят место советского мемориала. Фото: "Дивись інфо"

Львовский городской совет объявил всеукраинский конкурс на обустройство музея на месте Монумента славы на Стрыйской улице.

Советский памятник окончательно должны демонтировать в течение 3-х месяцев. Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета во время заседания 18 декабря, передает "Захид.нет".

Городской совет объявил архитектурный конкурс на лучший проект обустройства территории памятника. В решении говорится о создании рабочей группы для выработки шагов для обустройства нового мемориала.

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Галицкая районная администрация должна обследовать и демонтировать Монумента славы до 28 февраля 2021 года.

В райцентре Семеновка Полтавской области снесли памятник советскому военному деятелю Василию Чапаеву. Решение о демонтаже принято исполкомом Семеновского поселкового совета.