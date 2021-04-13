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вторник, 13 апреля 2021 13:57

Люди заступились за панно, созданное в советское время
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В городском совете Нововолынска планируют демонтировать панно с украинским флагом
Фото: Лара Салатюк.
Другие панно из ансамбля 1960-70 годов
Другие панно из ансамбля 1960-70 годов
Другие панно из ансамбля 1960-70 годов

В городе Нововолынск городской совет планирует демонтировать одно из 4 монументальных панно со смальты. Ансамбль создали на домах центральной площади города украинские художники в 1960-1970 годах.

В 2021 году Нововолынский городской совет, ссылаясь на закон о декоммунизации, решил демонтировать панно с украинским флагом, сообщает в Facebook сообщество Ukrainian Modernism

Некоторые местные жители возмутились планам городского совета. Указывают на норму закона, которая отмечает, что "запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического режима в произведениях искусства, созданных до вступления его в силу".

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Однако существует и противоположная точка зрения. Сторонники демонтажа, в частности не только из города, отмечают, что вид у панно уже не презентабельный, украинский флаг нарисовали краской поверх красного флага с гербом СССР, а сама сцена с советскими солдатами слишком неукраинская. Поэтому таким вещам место в музее.

Чтобы решить этот вопрос, городской совет подготовил опрос горожан.

Демонтировать советский герб со щита "Родины-матери" помогут меценаты. Об этом рассказал глава Института национальной памяти Антон Дробович.

"Мы провели консультации, даже нашли меценатов. Единственное, что из-за пандемии коронавируса ни министерству, ни правительству было не до того. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год", - сказал Дробович.

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