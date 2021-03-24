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среда, 24 марта 2021 12:38

Когда декоммунизируют "Родину-мать"

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Когда декоммунизируют &quot;Родину-мать&quot;
Для демонтажа герба СССР с "Родины-Матери" понадобится минимум год. Фото: УНИАН

Демонтировать советский герб со щита "Родины-матери" помогут меценаты.

Об этом рассказал глава Института национальной памяти Антон Дробович.

"Мы провели консультации, даже нашли меценатов. Единственное, что из-за пандемии коронавируса ни министерству, ни правительству было не до того. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год", - рассказал Дробович для Chas News.

Чтобы вопрос демонтажа сдвинуть с места, нужно решение власти.

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"Как только будет четкое решение или Министерства культуры и информационной политики, или Кабинета министров, я думаю, этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Сам музей, на балансе которого находится монумент, не может принять такое решение. Должна быть четкая политическая воля, иначе кто-то может сказать, что статуя - на территории музея, следовательно, не подпадает под декоммунизацию как исключение из закона", - добавил Дробович.

По его словам, на щите монумента вместо герба СССР может быть чистый щит, знак по результатам конкурса или чистый щит с лазерной проекцией.

В декоммунизации также нуждаются памятник Щорсу, а также мост Патона. Щорс стоит на том же месте из-за отсутствия на ВДНХ музея советской пропаганды. На него, по словам директора, не хватает средств.

Важнейшую транспортную артерию столицы - мост Патона - закрывают для реконструкции на 5 лет.

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