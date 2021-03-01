В Раде берутся за декоммунизацию законодательства

Депутатов просят как можно быстрее рассмотреть законопроект. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

В Верховной Раде подготовили законопроект о десоветизации законодательства. Об этом сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук на согласительном совете в понедельник.

"Нам надо в первую очередь избавиться рудиментных остатков, которые остались в законодательстве Украины.

В Украине по состоянию на сейчас действует по разным подсчетам от 10 до 25 тысяч нормативно-правовых актов Украинской ССР и Украинской УСРР, которая еще была давно когда-то.

Не буду говорить, что в соответствии с жилищным кодексом Украинской ССР, который действует до сих пор, в преамбуле состоянию на 2021 мы продолжаем воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества", - рассказал Стефанчук.

"Я просто прошу всех присутствующих здесь скорее рассмотреть соответствующий законопроект о десоветизации законодательства Украины номер 4284. И признать такими, что не применяются на территории Украины почти полторы тысячи законодательных актов.

А также поручить провести соответствующую работу по этому вопросу Кабинету министров. Потому что на их уровне таких нормативно-правовых актов - в разы больше , - добавил первый вице-спикер.

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"Я больше скажу. Такое качество законодательства создает серьезные препятствия для судебной реформы", - заявил Стефанчук.

Также он сказал, что "надо как можно быстрее перейти к комплексному закону".

"Уже подготовлен проект "Об основах правотворчества в Украине", который даст единые правила - от планирования до мониторинга за тем, что мы сделали. Я готов обойти все фракции с презентацией", - рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады.

"И напоследок - с 27 по 28 марта 21-го года запланировано очередной перевода часов на летнее время. Я обращаюсь - давайте проголосуем 4201 и избавим Украину вот этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред - очевиден", - заявил Стефанчук.

В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду. Законы запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб.