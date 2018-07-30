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Заложили камень Монумента победы украинских воинов

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Заложили камень Монумента победы украинских воинов
Местом будущего памятника выбрали площадь перед монументом боевой славы советских воинов. Фото: zik.ua

Во Львове несколько патриотических организаций установили камень на месте, где будет Монумент победы украинских воинов.

Местом будущего памятника выбрали площадь перед монументом боевой славы советских воинов, на улице Стрыйской, - пишет ZIK.

Участие в церемонии освящения закладного камня приняли представители "Национального корпуса" Львовщины совместно с организациями "Патриот", "Свобода", "Правый Сектор", "Добровольческий батальон ОУН".

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"Сегодня большой праздник, и мы выбрали именно эту дату для закладки камня, где на месте бывшего Монумента славы будет Монумент победы украинским воинам, - прокомментировал инициативу Святослав Серый, начальник штаба" Национального корпуса "Львовщины. - Очень долго шли войны за этот монумент. Кто-то хотел восстановить, а кто-то - разрушить. Наконец, с помощью сознательных львовян, есть уже решение о его сносе. И мы считаем и будем добиваться, чтобы именно на этом месте был Монумент победы украинских воинов - от княжества и доныне. Чтобы молодые ребята, которые будут присягать на верность народу Украины, чтобы они это делали именно здесь ".

По словам Святослава Серого, на их обращение в городской совет Львова по установлению камня долгое время не поступало ответа. Поэтому патриотические организации взяли инициативу в свои руки, самостоятельно установили и освятили камень. С возобновлением работы депутатского корпуса заработает общественная инициатива сбора подписей, подготовки документации и проведения конкурса.

Как сообщил Святослав Серый, на новом Монументе должно быть изображена вся история украинского воинства - от княжества к нынешним добровольцев. "Монумента славы мы не берем во внимание вообще, он должен был быть давно уничтожен. - говорит С.Сирий. - Потому что никакой ценности для Украинской, а тем более для львовян, он не несет. Рядом есть Академия сухопутных войск, уже не один год воспитывает достойных украинских воинов. Именно у этой академии, на видном месте, должен появиться именно такой постамент ".

Идею поддерживает Константин Василькевич, начальник медицинской части полка "Азов", глава "Легиона Свободы", заместитель председателя Ассоциации участников АТО Львовщины. "Это память о погибших героях, отдавших свои жизни в новой войне за нашу независимость, - говорит Константин Василькевич. - Я думаю, здесь должно быть мемориальный комплекс. Здесь имеет Мемориал Небесной сотни, должен быть памятник нашим собратьям, которые погибли в этой войне, а также память об УПА и других героев, которые на этой земле боролись за независимость нашего государства ".

Злоумышленники разбили памятник воину АТО Александру Ермакову в городе Доброполье, что в Донецкой области.Он погиб в 2015 году в боях под Дебальцево.

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