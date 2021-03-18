Нашли мемориал, который закопали коммунисты

Автор: Максим Штатський / istpravda.com.ua На Верхней Хортице нашли постамент от Мемориала Столетия меннонитов Фото: Максим Штатский / istpravda.com.ua

В Запорожье на Верхней Хортице нашли постамент 7-метрового Мемориала Столетия, установленного меннонитского общиной Хортицкий колонии в 1890 году в честь переселения. Памятник исчез в советское время.

Изъятием из земли и транспортировкой занимались сотрудники Национального заповедника Хортица. Об этом "Исторической правде" сообщил сотрудник Максим Штатский.

Он рассказал, что поиски объекта начались в 2011 году. Тогда установили, что стелоподобный монумент располагался на пересечении 3-х основных улиц колонии. Его изготовил каменщик Генрих Гамм. Монумент огородили железным забором и высадили вокруг него декоративные сиреневые кусты.

Упоминания о монументе сохранились в коротких примечаниях, 3 статьях в иностранных журналах, а его внешний вид на нескольких фотографиях, одна из которых 2004 года изображала постамент. Исследователям стало известно, что в 1938 году сотрудники НКВД разобрали мемориал и закопали неподалеку. В период Второй мировой войны община восстановила памятник, но последние упоминания о нем датируются 1943 годом. Предполагали, что его демонтировали сами меннониты и закопали в тайном месте, вывезли во время эвакуации, или же вовсе уничтожили.

Автор: istpravda.com.ua Так выглядел целостный памятник

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Слухи и пересказы сообщили, что в районе прилегающем к первоначальному месту расположения Мемориала проводили неизвестные строительные работы. Краеведы определили приблизительное места, но при предыдущем обследовании артефакт не обнаружили. Впрочем, 11 марта на той же территории провели поверхностное обследование и нашли объект из обработанного гранита. Он имел надписи, которые можно было увидеть на фотографии постамента.

Находку отправили в место хранения коллекции надгробий Хортицкого кладбища. Ее будут исследовать и реставрировать. Поиски других частей мемориала продолжаются. Если не найдут, то планируют создать фонд и собрать средства на изготовление полноценной гранитной копии.

Недавно житель Запорожья нашел на Хортице трубку, которая датируется 18 веком. Находку передали Национальному заповеднику Хортица. Благодаря ей историки могут понять, каким был быт и привычки местного населения острова во 2-й половине 18 века.