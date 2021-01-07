На Хортице нашли трубку 18 века

В Запорожской области нашли трубку второй половины 18 века. Фото: Facebook

Житель Запорожья нашел на Хортице трубку, которая датируется 18 веком.

Находку передали Национальному заповеднику Хортица. Об этом сообщает пресс служба заповедника в Facebook.

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"Накануне праздников, благодаря Владимиру Сидорин, в фонды нашего заповедника были переданы поврежден, но чрезвычайно интересный экспонат - трубка второй половины 18 века с частично отраженной чашечкой и следами пребывания в очаге", - говорится в сообщении.

Благодаря этой находке историки могут понять, каким был быт и привычки местного населения острова во 2-й половине 18 века.

В Херсонесе подконтрольные оккупантам археологи обнаружили остатки древнего водопровода. Их обнаружили в культурном слое древнего Херсонеса и средневековой Корсуни.