На Хортице нашли трубку 18 века

Житель Запорожья нашел на Хортице трубку, которая датируется 18 веком.
Находку передали Национальному заповеднику Хортица. Об этом сообщает пресс служба заповедника в Facebook.
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"Накануне праздников, благодаря Владимиру Сидорин, в фонды нашего заповедника были переданы поврежден, но чрезвычайно интересный экспонат - трубка второй половины 18 века с частично отраженной чашечкой и следами пребывания в очаге", - говорится в сообщении.
Благодаря этой находке историки могут понять, каким был быт и привычки местного населения острова во 2-й половине 18 века.
В Херсонесе подконтрольные оккупантам археологи обнаружили остатки древнего водопровода. Их обнаружили в культурном слое древнего Херсонеса и средневековой Корсуни.
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