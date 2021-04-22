Суд вернул киевскому проспекту имя Бандеры

Переименование проспекта Киева в честь Бандеры признали законным. Фото: УНИАН

В четверг, 22 апреля, шестой апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования Московского просп. на просп. Степана Бандеры.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.



"Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова и Украинского института национальной памяти", - написал Якубенко.

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Так, признали законным соответствующее решение Киевсовета, которым переименовали:

- ул. Баумана - на ул. Януша Корчака;

- пер. Кутузова - на ул. Евгения Гуцало;

- ул. Кутузова - на ул. Генерала Алмазова;

- просп. Московский - на просп. Степана Бандеры;

- ул. Суворова - на ул. Михаила Емельяновича-Павленко.

Напомним, 11 февраля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевсовета о переименовании Московского просп. в просп. Степана Бандеры.