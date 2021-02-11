Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевсовета о переименовании Московского просп. в просп. Степана Бандеры.

Об этом в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Решение принято по иску организации "Общественный контроль и порядок".

"Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9205 тысяч гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы", - написал Долинский.

По его информации, суд также постановил отменить переименование ул. Суворова в ул. Михаила Емельяновича-Павленко.

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7 июля 2016-го депутаты Киевсовета проголосовали за переименование Московского на просп. Степана Бандеры. Через год просп. Николая Ватутина переименовали в честь Романа Шухевича.

25 июня 2019-го Окружной админсуд Киева оба изменения отменил. Аргументировал это наличием нарушений в процедуре переименования и отсутствием надлежащего обоснования решений. В результате была подана апелляция.

9 декабря Шестой апелляционный суд признал переименование просп. в честь Бандеры и Шухевича законным.