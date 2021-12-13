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понедельник, 13 декабря 2021 21:07

Львов покрыло снегом - волшебные фото
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Во Львове несколько дней продолжается снегопад
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове несколько дней продолжается снегопад
Во Львове несколько дней продолжается снегопад
Во Львове несколько дней продолжается снегопад
Во Львове несколько дней продолжается снегопад

Во Львове несколько дней не прекращается снегопад. К очистке улиц привлекли всю уборочную технику и более 2,5 тыс. работников.

Так минувшей ночью в городе работало 95 единиц техники. Для посыпания дорог от гололеда использовали 492 кубометров пескосмеси и 149,5 соли, сообщают в горсовете.

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Работе снегоуборочной техники часто мешают запаркованные улицы, в частности, внутриквартальные.

Владельцам частных зданий и сооружений в мэрии напоминают, что они должны сами обеспечить уборку территории у своих заведений. Также должны следить за состоянием крыш, чтобы не нависали сосульки или снежные глыбы.

Администрация львовских парков напоминает, чтобы посетители во время прогулок были осторожны. В результате налипания снега на деревьях есть угроза падения ветвей.

Неделя в Украине начнется со снежной погоды на Западе. Уже во вторник осадки перейдут в дождь с мокрым снегом, но будут идти не везде.

На Западе 14 декабря ночью кое-где посыплет снегом, но и там завтра ситуация утихомирится. Туристам не советуют путешествовать по высокогорью - это лавиноопасно. Ветер будет преобладать умеренный, северного направления. Со следующего понедельника в большинстве областей Украины похолодает до -2...9°С.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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Дата
14
декабря

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