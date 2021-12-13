Львов покрыло снегом - волшебные фото

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове несколько дней не прекращается снегопад. К очистке улиц привлекли всю уборочную технику и более 2,5 тыс. работников.

Так минувшей ночью в городе работало 95 единиц техники. Для посыпания дорог от гололеда использовали 492 кубометров пескосмеси и 149,5 соли, сообщают в горсовете.

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Работе снегоуборочной техники часто мешают запаркованные улицы, в частности, внутриквартальные.

Владельцам частных зданий и сооружений в мэрии напоминают, что они должны сами обеспечить уборку территории у своих заведений. Также должны следить за состоянием крыш, чтобы не нависали сосульки или снежные глыбы.

Администрация львовских парков напоминает, чтобы посетители во время прогулок были осторожны. В результате налипания снега на деревьях есть угроза падения ветвей.

Неделя в Украине начнется со снежной погоды на Западе. Уже во вторник осадки перейдут в дождь с мокрым снегом, но будут идти не везде. На Западе 14 декабря ночью кое-где посыплет снегом, но и там завтра ситуация утихомирится. Туристам не советуют путешествовать по высокогорью - это лавиноопасно. Ветер будет преобладать умеренный, северного направления. Со следующего понедельника в большинстве областей Украины похолодает до -2...9°С.