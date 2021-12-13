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понедельник, 13 декабря 2021 13:33

Что нужно для поддержания хорошего психического здоровья этой зимой

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Поскольку сезон близится к концу, смена сезонов может повлиять на ваше физическое и психическое здоровье. Т.к. дни становятся короче, а погода становится холоднее, нужно позаботиться о своем здоровье.

Хотя зимний сезон – прекрасное время для вакцинации от гриппа, есть и другие способы улучшить свое здоровье.

По данным WHO, около 30% населения Украины в течение жизни будут иметь хотя бы некоторые проблемы с психическим здоровьем.

Основанный в 2016 году веб-сайт Mental Daily недавно опубликовал пять советов, как сохранить здоровье этой зимой. Вот пять советов, которые помогут вам сохранить здоровье этой зимой.

Будь активным

Зима может усложнить активность. Однако в зимний период физические упражнения очень важны. Будь то тренировка дома или посещение тренажерного зала, физическая активность зимой может помочь улучшить и сохранить самочувствие.

Многочисленные исследования показали, что активность может помочь снизить риск физических проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление и диабет. Это также может снизить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, таких как тревожность и депрессия. Однако последние исследования даже оказали благоприятное влияние на память и обучение как у молодых, так и у пожилых людей.

Развивайте стойкость

Исследования показали, что низкая стойкость часто объясняется нездоровым самочувствием, что повышает риск стресса и проблем с психическим здоровьем.

Развитие стойкости может улучшить всеобщее удовлетворение жизнью и благополучие. С этой целью можно начать с выработки и реализации здоровых эмоциональных, духовных, финансовых, профессиональных и социальных привычек. Стойкость также может включать в себя изменения образа жизни, такие как перерывы в периоды истощения, создание сети поддержки и отслеживание вашего физического здоровья.

Достаточный сон

Хороший сон поддерживает ваше физическое и психическое здоровье в отличной форме. Потерю сна связывают с увеличением заболеваемости сахарным диабетом, высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как объясняется в статье Mental Daily, недостаток сна может привести к усталости, тревоге, депрессии и бессоннице.

По данным ведущих медицинских учреждений мира, рекомендуемая средняя продолжительность сна для взрослых составляет не менее 7-8 часов в сутки. Если у вас есть проблемы со сном ночью, эти советы могут помочь. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время ежедневно, ложитесь спать в одно и то же время на выходных, используйте последние часы перед сном для расслабления, избегайте яркого света во время сна и не ешьте перед сном.

Социальная поддержка

Для большинства людей очень важно проводить время с друзьями и семьей, особенно для здоровья.

Исследования показали, что проведение качественного времени с близкими может улучшить самочувствие и увеличить счастье. Люди по своей природе рассматриваются как социальные животные, и выживание предполагает компанию друг другу. Проведение качественного времени с друзьями и семьей может не только улучшить ваше самочувствие, но и помочь вам справиться с серьезными стрессовыми факторами.

Без алкоголя

Хотя исследования в медицинских журналах показали, что небольшое употребление алкоголя, например, красного вина, может оказать определенное положительное влияние на сердечно-сосудистое и психическое здоровье, все же лучше воздержаться от употребления алкоголя.

Употребление алкоголя оказывает влияние на передачу химических веществ в мозге, что может повлиять на психическое самочувствие. И поскольку потенциально вредные риски употребления алкоголя перевешивают полезные эффекты, лучше уменьшить употребление алкоголя или избегать его во время праздников.

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Дата
13
декабря

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