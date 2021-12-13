Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье

На Прикарпатье произошел сдвиг скального грунта на проезжую часть дороги Розтоки - Большой Рожин.

Проезд для транспорта в Косовском районе заблокирован, сообщает ГП "Дороги Прикарпатья" в Facebook. Для ликвидации оползня на место происшествия выехала дорожная техника.

"Перед селом Большой Рожин произошло смещение грунта на дорогу местного значения", - говорится в сообщении.

Сейчас снежный покров на территории Ивано-Франковской области достигает 15-20 см. На дорогах работают 39 единиц снегоочистительной техники.

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Неделя в Украине начнется со снежной погоды на Западе. Уже во вторник осадки перейдут в дождь с мокрым снегом, но будут идти не везде. 13 декабря в Западных областях снег, ночью местами значительный, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем около 0°С, в Карпатах в течение суток -3...8°С.

Сейчас в Ивано-Франковской области обеспечили проезд по дорогам государственного значения. На трассах снег расчищают 50 единиц техники. Особое внимание уделяют горным перевалам и спускам-подъемам на автодорогах.