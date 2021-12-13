Непогода оставила без света пять областей

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Фото: Gazeta.ua

Из-за непогоды без света остались 187 населенных пунктов в пяти областях.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 декабря в результате осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Из-за порывов ветра, дождя и мокрого снега обесточены 102 населенных пункта во Львовской области, 61 в Ивано-Франковской, по 10 в Закарпатской и Черновицкой областях и еще четыре в – Житомирской", – говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области 12 декабря из-за снега и гололеда ограничили движение тяжеловесного транспорта.

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