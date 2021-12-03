Мало снега и весна в феврале: синоптики дали неожиданный прогноз на зиму

Зима 2021-22 гг. в Украине будет теплее обычного. Фото: pixabay.com

Зима 2021-22 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.

В феврале может быть весенняя погода, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передают "Факты".

"Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов. А январь и февраль - на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", - сказала она.

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Добавила, что в этом году на погоду в Украине будут влиять не только гребень Азорского антициклона. Но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.

"Нынешней зимой у нас вполне возможный дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно", – предупредила она.

В период новогодних праздников на Украине температура воздуха может опуститься до -15°С. Снега ждать не стоит, сообщила заведующая отделом климатических исследований.