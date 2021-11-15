Погода на Новый Год и Рождество удивит украинцев

Синоптики прогнозируют Новый год без снега и с морозом до -15°С. Фото: pixabay.com

В период новогодних праздников в Украине температура воздуха может опуститься до -15°С.

Снега ждать не стоит, сообщила заведующая отделом климатических исследований Вазира Мартазинова, передает Укринформ.

"Температура будет плюсовой до Нового года. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", – сказала Мартазинова.

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По ее словам, конец ноября – начало декабря ознаменуется похолоданием, на территории Украины будет температура -5°С. В Новый год будет мороз.

"Самые холодные дни, а это до -15 градусов, попадают на начало января, то есть праздники новогодние будут сопровождаться морозными днями", – добавила Мартазинова.

В общем, зима будет протяжной, температурный режим неустойчив. Что касается февраля - месяц будет холодным, однако теплее февраля прошлого года.

Декабрь начнется с прохлады, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс". Такую погоду прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.