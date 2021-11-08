В ноябре снег, а в декабре – "плюс": синоптик удивил прогнозом до конца года

Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре будет "плюс". Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ноябре будет зимней – ожидается снег.

А вот в декабре будет "плюс". В частности, и перед новогодними праздниками. Об этом рассказал народный синоптик из Камня-Каширского Волынской области Владимир Деркач, пишет издание "Полесье".

До конца первой декады ноября в Украине будет дождь и будет постепенно снижаться температура воздуха. Только в конце может снова немного потеплеть.

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После этого погода начнет меняться, ожидается похолодание и уже в третьей декаде в ночные часы возможны морозы. В конце ноября следует ожидать даже мокрого снега.

Декабрь начнется с прохлады, также возможны небольшие осадки, по данным синоптика. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс".

На Николая, 19 декабря, ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

В ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1…+7°С. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что тоже в пределах нормы.