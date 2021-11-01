Начнется с дождей, закончится снегом: какой будет погода в ноябре

Ноябрь начнется с дождей. Конец месяца украинцы встретят со снегом. Фото: pixabay.com

В ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+7°С. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что тоже в пределах нормы, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

"Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме - пора предзимья, начинающаяся после устойчивого перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения. В основном - в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября", – говорится в сообщении.

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Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура составляет 0...-4°С. На Закарпатье и юге страны местами +5...+9° С.

Абсолютный минимум температуры воздуха – -15...-24°С. Абсолютный максимум температуры воздуха – +16...+24°С.

Ноябрь начнется с дождей. Со вторника облака с осадками пролетят над Левобережьем и продвинутся на Запад Украины. С середины недели немного потеплеет, а ближе к выходным снова похолодает, сообщает ТСН.

Конец месяца украинцы встретят со снегом.

В понедельник, 1 ноября, в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Ветер будет юго-восточным, в западных областях порывистым. В Киевской области и в столице 1 ноября без осадков, 2 ноября утром и днем ​​небольшой дождь, от +8 до +13°.