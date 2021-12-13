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понедельник, 13 декабря 2021 06:13

Снег, мороз и немного дождей: синоптики дали прогноз на неделю

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Снег, мороз и немного дождей: синоптики дали прогноз на неделю
Неделя в Украине начнется со снежной погоды на западе. Местами будет идти мокрый снег и дождь. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Неделя в Украине начнется со снежной погоды на западе. Уже во вторник осадки перейдут в дождь с мокрым снегом и будут идти не везде.

А ближе к концу недели снова заснежит на части территории страны, сообщили синоптики Укргидрометцентра.

13 декабря в западных областях снег, ночью местами значительный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.Днем около 0°С, в Карпатах в течение суток -3...-8°С.

В северной, большинстве центральных и южных областях 13 декабря дождь, на севере местами с мокрым снегом. В восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0...+5°С, в южной части днем ​​+5...+10°С.

14 декабря на Правобережье небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в западных областях – мокрого снега.

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15 декабря в южной части временами дождь, на остальной территории 14-15 декабря без существенных осадков. На дорогах западных областей гололедица. Ветер северных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​около 0° (в Карпатах -2...-7°С), на юге страны днем ​​+1...+6°С.

16 декабря ночью без существенных осадков. Днем в западных, северных и центральных областях небольшой дождь и мокрый снег. Такая же погода, кроме запада, сохранится в Украине днем ​​и ночью 17 декабря.

Температура ночью и днем ​​от -3 до +3°С. На юге и востоке страны, 16 декабря и в северных и центральных областях днем ​​0...+6°С. В Карпатах ночью -3...-8°С, днем ​​-1...-6°С.

Также, по ориентировочному прогнозу, 18 декабря в Украине, 20 декабря, в западных, северных и центральных областях осадки преимущественно в виде снега. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью и днем ​​по 20 декабря включительно от -4 до +3°С. На юге страны днем ​​до +5°С. В Карпатах ночью -3...-9°С, днем ​​0...-6°С.

Зима 2021-22 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.

В феврале может быть весенняя погода.

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