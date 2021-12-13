В Украину идет похолодание: обновленный прогноз

Температура воздуха во вторник будет колебаться в Украине от +3...-2°С.

Осадки завтра пройдут местами и будут небольшими, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Преобладать будут мокрый снег, морось и влажная плотная облачность.

"Солнца в Украине мало, оно сильно загуляло и завтра ситуация будет такой же. Но мы не огорчаемся, потому что сегодня - Андрея и уже ощущаются в воздухе первые звоночки нашего топота за подарками, шелест рецептов рождественских пирожных, подтягивание рабочих "хвостов" и изучение графика поездов, самолетов и междугородних маршруток. Завтра солнца будет мало, разве что немного появится на Закарпатье", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Карта солнечной активности 14 декабря

На Западе 14 декабря ночью кое-где посыплет снегом, но и там завтра ситуация утихомирится. Туристам не советуют путешествовать по высокогорью - это лавиноопасно. Ветер будет преобладать умеренный, северного направления. Со следующего понедельника в большинстве областей Украины похолодает до -2...9°С.

В Киеве 14 декабря местами небольшие осадки, повышенная влажность воздуха и облачность. Температура воздуха в столице будет в пределах +2...-1°С. На Николая в Киеве ожидается снег.

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13 декабря в результате осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Из-за порывов ветра, дождя и мокрого снега без света остались 187 населенных пунктов в пяти областях.