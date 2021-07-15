Как львовяне спасаются от жары

Во Львове в течение нескольких дней держится сильная жара. 14 июля во городе зафиксировали + 32°C. Это температурный рекод за 62 года наблюдений. Последний раз такая высокая температура была в городе в 1959 году.
Gazeta.ua предлагает вашему вниманию фоторепортаж, как львовяне переживают жаркую погоду.
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На площади Рынок в полдень людей мало. Туристов здесь развлекают аниматоры в костюмах супергероев. Многие люди прячутся в тени и отдыхают вблизи фонтанов. Пьют воду, соки и едят мороженое. На сухих фонтанах возле оперного театра и на пл. Таможенной в купальных костюмах играют дети.
Также львовяне приходят загорать на берега озер в парках. Например, на озере в парке "Ореховый гай". Некоторые рискует здесь искупаться, хотя водоем для этого не предназначен.
В Украине больше недели держится аномальная жара. Температура воздуха днем доходит до +38°C, ночью - до +25°C.
16 июля в Украине в течение дня ожидается +30...35°C, местами будет доходить до +33...37°C.
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