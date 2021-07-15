Показали, как прихорашивают раскаленные магистрали Киева

В Киеве из-за жары усиленно поливают и моют улицы. В течение суток на дорогах работает более 59 единиц поливомоечных машин.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Фото: КГГА

"Благодаря этому уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта. Смывается пыль и грязь. Кроме того, полив улиц предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением", - отметили дорожники.

Мытье магистральных улиц проводят с 23:00 до 06:00, когда трафик наименьший. Другие улицы поливают в течение суток.

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В Киеве 15 июля ожидается сухая и почти безоблачная погода. Температура воздуха днем составит + 34 ° С. В других регионах Украины будет не прохладнее. Только на западе небольшая облачность.