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среда, 14 июля 2021 13:51

Когда украинцам ждать ослабления жары

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Максимальная температура воздуха 15 июля составит +30...35°C. Украина завтра будет одной из самых жарких стран Европы.

Жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Пик лета, пик жары. Сначала градусы сползут вниз на западе, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Самыми стойкими окажутся восток и южная часть страны, где жара продлится дольше всего", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

Антициклон обусловит отсутствие серьезных осадков. Однако в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовщину до Закарпатья, есть вероятность локальных грозовых ливней. Небольшой островок влаги ненадолго образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

В Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода, максимально +32...34°C, местами до +35°C. Ближайший дождь ожидается в субботу вечером. 17 июля он местами пройдет на севере, немного заденет запад и часть центра.

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В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается поднятие уровня воды до 1 м. В результате возможны формирования локальных селевых потоков, в горных районах - угроза оползней. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Объявили первый уровень опасности - желтый.

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