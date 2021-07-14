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Угроза паводков и оползней: предупредили о поднятии уровня воды в реках

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Угроза паводков и оползней: предупредили о поднятии уровня воды в реках
Объявили первый уровень опасности. Фото: pixabay.com

В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается поднятие уровня воды до 1 м.

В результате возможны формирования локальных селевых потоков, сообщает пресс-служба ГСЧС. В горных районах существует угроза оползней.

"Сегодня на отдельных горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в реках Закарпатья ожидается подъем воды на 0,2-1 метра над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Объявили первый уровень опасности - желтый.

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В Ивано-Франковске запретили купаться на одном из участков реки Быстрица Солотвинская. Сумма штрафа составляет 50 тыс. грн. После трагической гибели трех человек под пешеходным мостом русло горной реки хотят изменить. Патрули будут дежурить с утра до вечера. Разместят таблички о запрете купания.

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