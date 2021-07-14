Угроза паводков и оползней: предупредили о поднятии уровня воды в реках

Объявили первый уровень опасности. Фото: pixabay.com

В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается поднятие уровня воды до 1 м.

В результате возможны формирования локальных селевых потоков, сообщает пресс-служба ГСЧС. В горных районах существует угроза оползней.

"Сегодня на отдельных горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в реках Закарпатья ожидается подъем воды на 0,2-1 метра над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Объявили первый уровень опасности - желтый.

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