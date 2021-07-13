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вторник, 13 июля 2021 13:58

Штраф 50 тыс. грн: в реке запретили купаться из-за утопленников

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Штраф 50 тыс. грн: в реке запретили купаться из-за утопленников
Штраф тем, кто нарушит правило – 50 тыс. грн. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Ивано-Франковске запретили купаться на одном из участков реки Быстрица Солотвинская. Сумма штрафа составляет 50 тыс. грн.

После трагической гибели трех человек под пешеходным мостом русло горной реки хотят изменить, заявил мэр города Руслан Марцинкив.

"Купаться на месте, где в течение нескольких дней утонули три человека, запрещено. Там будут дежурить патрули и аварийно-спасательная служба. Если позволят погодные условия, то на участке Быстрицы будут менять русло реки", - написал он в Facebook.

Патрули будут дежурить с утра до вечера. Сегодня на месте проведут совещание с представителями полиции, инспекции и Нацгвардии. Также разместят таблички о запрете купания.

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С начала года в Ивано-Франковской области утонули 26 человек. Трое из них погибли на реке Быстрица Солотвинская, где запретили купаться.

11 июля на Львовщине в водоемах утонули два человека: 22-летняя девушка и 46-летний мужчина. 21 июня в озере Свитязь на Волыни утонула 15-летняя девушка. Ее подругу удалось спасти.

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