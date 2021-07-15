Аномальная жара спадет: назвали дату

16 июля в Украине в течение дня ожидается +30...35°C, местами будет доходить до +33...37°C.

Хотя сухой воздух еще доминирует благодаря антициклону, он постепенно разрушается и стареет, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Во вторник, 20 июля, к нам начнет заходить более свежий воздух, а жара будет отползать на задних лапах. Лишь немного задержится на востоке и юге. Но пока сверхвысокая температура воздуха остается", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Жара немного задержится на востоке и юге

Линии восхождения атакуют антициклон, постепенно размывая высокое давление и устойчивую сухость. Поэтому завтра локальные дожди ожидаются в западных и северных областях, а также в Харьковской и Винницкой областях. Масштабных дождей не предвидится.

Автор: facebook.com/tala.didenko Линии восхождения (желтые метки) постепенно размывают высокое давление и устойчивую сухость

В Киеве пятница снова будет жаркой, +32...35°C. Без существенных осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину возвращается адская жара: где ждать +35°С

В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра 11 июля достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.