Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали

В Кувейте мужчина жаловался на аномальную жару и пылевую бурю в TikTok. Местные правоохранители его арестовали.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Кувейта, пишет BBC.

Видео стало вирусным в сети. Арестованный ругается на пылевую бурю и жару во время поездки в автомобиле в Кувейте.

По словам представителей МВД страны, мужчину на "оскорбительном" видео "подвергнут судебному разбирательству". Местные СМИ сообщили, что он гражданин Египта. Его планируют депортировать.

Пользователи соцсетей возмутились таким решением и поддержали мужчину, сняв собственные видео, где ругаются на погоду.

В 2021 году в Кувейте синоптики зарегистрировали одну из самых высоких температур в мире. Дневная жара в стране достигала +50°С.

