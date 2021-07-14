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среда, 14 июля 2021 14:32

Как ребенку легче перенести жару

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Как ребенку легче перенести жару
Как можно больше напитков должен пить ребенок в жару: соки, воду, несладкие компоты. Фото: pixabay

Чтобы ребенок легче переносил жару, с ним надо гулять в парке, иметь с собой носовой платок и воду.

Вода необходима, чтобы не было обезвоживания, а платком можно протереть лицо, пишет Мой ребенок.

Ребенка нужно одевать в свободные вещи из натуральных тканей, например, хлопка или льна. Благодаря им кожа будет дышать и ребенок избежит теплового удара. Головной убор защитит от агрессивных солнечных лучей.

Какую обувь носит в жару ребенок - также важно. Лучше всего, чтобы это были спортивные сандалии на липучках. Не стоит надевать закрытую обувь, прилегающую к ноге. Кроссовки с носками тоже не рекомендованы.

Ребенок в жару должен пить как можно больше: соки, воду, несладкие компоты. Они всегда должны быть в сумке родителей. Дома напитки можно охладить перед выходом.

Пережить детям жару помогут и прохладные фрукты: персики, абрикосы, сливы, нектарины, черешня. Если у ребенка нет проблем с горлом, то можно их есть охлажденными.

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Детям будет легче, если в жилище делать влажную уборку. При отсутствии кондиционера нужно держать окна открытыми. Из-за этого в комнате может накопиться пыль, поэтому и необходима влажная уборка.

На каникулах детям стоит отсыпаться после учебного года, когда им приходится вставать рано. В то же время необходимо соблюдать режим дня. Режим питания также должен быть таким, чтобы ребенок ел четыре-пять раз в день. Пища должна быть здоровой, сбалансированной, насыщенной витаминами.

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