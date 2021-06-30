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среда, 30 июня 2021 18:01

Сколько спать и что есть детям на каникулах летом

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Сколько спать и что есть детям на каникулах летом
Важно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Фото: pixabay

На каникулах детям стоит отсыпаться после учебного года, когда им приходится вставать рано.

В то же время, необходимо соблюдать режим дня, пишет "Наша мама".

Режим питания также должен быть такой, чтобы ребенок ел четыре-пять раз в день. Пища должна быть здоровой, сбалансированной, насыщенной витаминами.

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Обязательно нужно включить в детский рацион молочные продукты. Они содержат кальций, поэтому необходимы для роста. В рационе должны быть свежие фрукты и овощи, которые можно есть без ограничений.

Важно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Купаться следует только в присутствии взрослых.

У детей большие риски обезвоживания организма и перегрева в жару. Поэтому родителям стоит знать, чего не следует делать с ребенком в жаркую погоду. Надо следить за водой во время прогулок и не прятать детей от помещений с кондиционерами.

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