Как не перегреть ребенка на солнце - ключевые правила

У детей большие риски обезвоживания организма и перегрева в жару.
Поэтому родителям стоит знать, чего не следует делать с ребенком в жаркую погоду, рассказала консультант по грудному вскармливанию Анастасия Быкова Шелшевицкая.
По ее словам, надо следить за водой во время прогулок и не прятать детей от помещений с кондиционерами.
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"Детям тоже можно быть в помещении с кондиционером. Но не забывайте о профилактической чистке, в машине также", - заявила врач.
Среди правил она назвала:
Не выходить из дома без воды. Всегда брать чистую питьевую воду и давать ребенку часто делать несколько глотков.
Не заменять воду компотами, соками.
Не допаивать водой малышей до шести месяцев - с начала прикорма. Им достаточно жидкости в грудном молоке и смеси при искусственном вскармливании.
Не гулять в "часы пик". Лучше гулять до 10:00-11:00 и после 17:00-18:00.
Не гулять под солнцем. Всегда находиться в тени.
Не выходить без шляпки на голове.
Не забывать о средствах защиты от солнца. Использовать те, которые рекомендованы для возраста ребенка.
Ни на секунду не оставлять детей в авто самих.
Не забывать есть мороженое.
Также специалист советует выбирать для детей одежду из натуральной и плотной ткани, благодаря которой кожа будет "дышать" и будет защищена от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
В парках Киева начали устанавливать охлаждающие рамки с распылителями воды. Этим летом их обустроят более 20. Охладительные "порталы" будут работать ориентировочно с 11:00 до 16:00 в жаркие дни.
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