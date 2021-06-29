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вторник, 29 июня 2021 15:32

Как не перегреть ребенка на солнце - ключевые правила

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Как не перегреть ребенка на солнце - ключевые правила
Надо следить за водой во время прогулок и не прятать детей от помещений с кондиционерами. Фото: pixabay

У детей большие риски обезвоживания организма и перегрева в жару.

Поэтому родителям стоит знать, чего не следует делать с ребенком в жаркую погоду, рассказала консультант по грудному вскармливанию Анастасия Быкова Шелшевицкая.

По ее словам, надо следить за водой во время прогулок и не прятать детей от помещений с кондиционерами.

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"Детям тоже можно быть в помещении с кондиционером. Но не забывайте о профилактической чистке, в машине также", - заявила врач.

Среди правил она назвала:

Не выходить из дома без воды. Всегда брать чистую питьевую воду и давать ребенку часто делать несколько глотков.

Не заменять воду компотами, соками.

Не допаивать водой малышей до шести месяцев - с начала прикорма. Им достаточно жидкости в грудном молоке и смеси при искусственном вскармливании.

Не гулять в "часы пик". Лучше гулять до 10:00-11:00 и после 17:00-18:00.

Не гулять под солнцем. Всегда находиться в тени.

Не выходить без шляпки на голове.

Не забывать о средствах защиты от солнца. Использовать те, которые рекомендованы для возраста ребенка.

Ни на секунду не оставлять детей в авто самих.

Не забывать есть мороженое.

Также специалист советует выбирать для детей одежду из натуральной и плотной ткани, благодаря которой кожа будет "дышать" и будет защищена от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

В парках Киева начали устанавливать охлаждающие рамки с распылителями воды. Этим летом их обустроят более 20. Охладительные "порталы" будут работать ориентировочно с 11:00 до 16:00 в жаркие дни.

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Дата
29
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