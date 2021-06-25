Спасение от жары: в Киеве установили охладительные приспособления

На улицах установили охладительные "порталы". Фото: КП СЗН Соломенского района

В парках Киева начали устанавливать охлаждающие рамки с распылителями воды. Этим летом их обустроят более 20.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстроя, пишет "Вечерний Киев".

Охладительные "порталы" будут работать ориентировочно с 11:00 до 16:00 в жаркие дни.

"Рамки уже установили в парках Днепровского, Соломенского района и в парке имени Шевченко - в местах с наибольшим потоком людей. На следующей неделе будут на Контрактовой площади, в парке имени Рыльского, на проспекте Романа Шухевича и других местах", - рассказали коммунальщики.

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Первыми рамки установили специалисты Днепровского района - на ул. Шумского и в парке "Победа".

В Соломенском районе приспособления появились в сквере на ул. Мартиросяна, парках "Отрадный" и им. Николая Зерова.

Иногда взрослые и дети включают автоматизированную систему полива в парках, чтобы охладиться. Так она и ломается.

"Бывали случаи, когда родители не следили за детьми, а те отрывали форсунки для полива. Система автоматического полива создана и должна использоваться по прямому назначению. Но, к сожалению, повлиять на такой вандализм мы не можем. Ведь воспитание, культура, любовь к окружающей среде, уважение к чужому труду, начинается именно с родителей", - рассказали в КП СЗН Шевченковского района.

В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. 24 июня столбики термометра зафиксировали + 35,5°C. Такой жары в столице не было 97 лет.