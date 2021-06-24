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четверг, 24 июня 2021 11:39

"В кабине +47°C" - водитель трамвая потеряла сознание во время движения
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В Киеве водитель трамвая потеряла сознание во время движения. Причина - аномальная жара.

Об этом сообщило Киевское транспортное сообщество в Facebook.

Фото: КТС

"Водитель встречного трамвая идет ее спасать водой и таблетками. В кабине + 47°C", - говорится в сообщении.

В тот же день, 23 июня, стало плохо беременной женщине. Из-за жары она потеряла сознание, сообщила Муниципальная стража Киева.

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"В такую погоду следует всегда брать с собой питьевую воду и не находиться долго под прямым солнцем. Также желательно носить головные уборы", - говорится в сообщении.

Муниципалы привели беременную в чувство и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали.

В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. Синоптики говорят, что это не предел и уже сегодня в Киеве ожидается новый температурный рекорд.

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