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четверг, 15 июля 2021 12:51

В Украину движется пылевое облако из Сахары

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В Украину движется пылевое облако из Сахары
Украину накроет пылевое облако из Сахары. Фото: facebook.com/grytsenko.alex

Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется с запада, с территории Польши.

Такие пылевые облака опасные для людей и влияют на погоду, сообщил в Facebook синоптик Валерий Латуха.

"Аэрозоли грозят здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшает видимость. Меняют погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", - отметил Латуха.

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Источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.

В Украине была пыльная буря в конце июня. Держалась несколько дней. Причиной пылевой завесы была сухая и жаркая погода, а также сильный ветер, пыль и песок, который попадает в атмосферу на высоту 1-2 км. Несло восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.

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