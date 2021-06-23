Стало известно, когда пройдет пылевая буря в Украине

Пылевая буря сохранится еще два дня. Фото: ukrinform.ua

Пылевая буря, которая накрыла Украину, может удерживаться еще ближайшие двое суток.

Причиной пылевой завесы является сухая и жаркая погода, а также сильный ветер пыль и песок, который попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины, сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

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Пылевая буря может продлиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди.

В Украине, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30...36°C.

С понедельника некоторые регионы Украины затянуло пылевой завесой. Во вторник пыль зафиксировали в Киеве. Пылевую бурю заметили на Полтавщине и в других регионах Левобережья. Впоследствии пылью затянуло Черниговщину. В воздухе видны пыль и другие частицы, но запаха дыма не чувствуется.