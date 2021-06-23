Стало известно, когда пройдет пылевая буря в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 414
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 108
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 189
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 504
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 603
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 1026
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 864
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1512
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2511
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3573
Фото
Все фото
10
3
6
4
3
День Ангела 23 июня - как удачно поздравить именинников
День Ангела 23 июня - как удачно поздравить именинников
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
В вагоне Укрзализныци произошло ЧП
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Видео
Все видео
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Украину накрывает пыльная буря
Украину накрывает пыльная буря
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Украинский блогер для съемок видео подарил девочке iPhone и сразу забрал его
Украинский блогер для съемок видео подарил девочке iPhone и сразу забрал его
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Интервью
1/5
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 414
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 99
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1224
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 243
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 225
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
среда, 23 июня 2021 12:13

Стало известно, когда пройдет пылевая буря в Украине

  Комментировать
Стало известно, когда пройдет пылевая буря в Украине
Пылевая буря сохранится еще два дня. Фото: ukrinform.ua

Пылевая буря, которая накрыла Украину, может удерживаться еще ближайшие двое суток.

Причиной пылевой завесы является сухая и жаркая погода, а также сильный ветер пыль и песок, который попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины, сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев окутал густой смог: фото и видео

Пылевая буря может продлиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди.

В Украине, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30...36°C.

С понедельника некоторые регионы Украины затянуло пылевой завесой. Во вторник пыль зафиксировали в Киеве. Пылевую бурю заметили на Полтавщине и в других регионах Левобережья. Впоследствии пылью затянуло Черниговщину. В воздухе видны пыль и другие частицы, но запаха дыма не чувствуется.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, когда пройдет пылевая буря в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июня

При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами

Расстреляли поэта, который пошел воевать за Украину

Ветеран войны воплотил американскую мечту

В Крым вернулись выселеные люди

Судьбу 66-миллионной Великобритании решили 1,3 млн голосов

Самое читаемое
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 7830
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 6633
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 6417
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 5652
Пробовали &quot;собачий кайф&quot; - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
Пробовали "собачий кайф" - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
 Просмотров: 4509
Общество
Сколько продлится аномальная жара: синоптик обновила прогноз
Сколько продлится аномальная жара: синоптик обновила прогноз Просмотров: 279
Благотворительный фонд #KustoHelp помог украинским медикам
Благотворительный фонд #KustoHelp помог украинским медикам Просмотров: 27
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
 Просмотров: 108
Блогер Волошин может загреметь в тюрьму после выходки с iPhone
Блогер Волошин может загреметь в тюрьму после выходки с iPhone Просмотров: 414
Киев, Львовщина и Черкасская область: где еще коронавирус не отступает
Киев, Львовщина и Черкасская область: где еще коронавирус не отступает Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 56520
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть