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вторник, 22 июня 2021 15:41

Украину накрывает пыльная буря

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Украину накрывает пыльная буря
Димка на дорогах Черниговщины. Фото: bbc.com

С понедельника некоторые регионы Украины затянуло пылевой завесой. Во вторник пыль зафиксировали в Киеве.

Пылевая буря могла прийти из Средней Азии или юга России. Или такие последствия повлекла жара, говорят метеорологи.

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Пылевую бурю заметили на Полтавщине и в других регионах Левобережья. Впоследствии пылью затянуло Черниговщину.

В воздухе видны пыль и другие частицы, но запаха дыма не чувствуется.

Полтавские пожарные отметили, что в регионе не было масштабных пожаров, которые могли бы стать причиной густого дыма.

В Украинском гидрометеорологическом институте предположили, что нынешний смог могла вызвать температурная инверсия, которая возникла из-за резкой жары. Второй версией называют пылевую бурю из Средней Азии, которая могла принести пыль из Казахстана или других азиатских регионов.

Во вторник, 22 июня, Киев окутал сильный смог из-за жары. Опасное погодное явление наблюдается по всей столице. Киевляне жалуются на першение в горле и затрудненность дыхания. Вероятной причиной смога может быть пылевая буря, которую принесли ветры с астраханских степей.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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