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вторник, 22 июня 2021 13:29

Киев окутал густой смог: фото и видео
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Фото: Оbozrevatel

Во вторник, 22 июня, Киев окутал сильный смог из-за жары.

Опасное погодное явление наблюдается по всей столице. Киевляне жалуются на першение в горле и затрудненность дыхания.

Вероятной причиной смога может быть пылевая буря, которую принесли ветры с астраханских степей, сообщил синоптик Валерий Латуха в Facebook.

"Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую нанесло с астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. У явления есть имя - "Астраханский суховей", - написал Латуха.

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Жара в Украине продлится до конца недели. 23 июня в большинстве областей в течение дня ожидается +30...35°С. В Киеве завтра ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32...34°С. Столбики термометров опустятся до +27...29°С только в воскресенье.

При такой жаре возможны пылевые бури. Больше всего шансов у них на юге и востоке страны. Но подбираются и ближе к северу.

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