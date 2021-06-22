В Киеве возле дороги образовался новый "гейзер": видео ЧП

В Киеве произошла очередная авария водопровода. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Электриков прорвало трубу у дороги. Авария произошла 22 июня.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Еще один новый коммунальный гейзер. Кто желает помыть авто - поторопитесь", - говорится в посте.

На кадрах видно, что в результате аварии забил "фонтан", а на дороге образовались лужи. Что стало причиной аварии, неизвестно.

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В Киеве из-под земли мощным фонтаном вырвалась горячая вода, образуя клубы пара. Кипяток бил под давлением, высота фонтана достигала уровня почти пятых этажей окружающих домов.