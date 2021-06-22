Жара и пылевые бури: украинцев удивили прогнозом

Жара в Украине продлится до конца недели.

23 июня в большинстве областей в течение дня ожидается +30...35°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На юге и западе завтра есть вероятность локальных дождей с грозами.

"Западная Европа избавилась от жары, а горячие градусы ушли к нам. Осторожно в горах при грозе! Впрочем, горячий воздух подсушит атмосферную влагу на остальных территориях. Так что доставайте льняные платья, открытые блузки и тоненькие футболки с шортами", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

При такой синоптической ситуации возможны пылевые бури. Больше всего шансов они имеют на юге и востоке страны. Но подбираются и ближе к северу.

В Киеве завтра ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32...34°С. Столбики термометров опустятся до +27...29°С только в воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настоящая летняя жара, но с грозами: где сегодня будет дождливо

22 июня в народе отмечают Кириллов день. По древним поверьям именно с сегодняшнего дня наступает настоящая жара. Солнце отдает земле всю свою силу. Поэтому сегодня проводят большое количество обрядов на богатый урожай.