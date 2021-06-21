Народные приметы 22 июня - что сегодня категорически нельзя делать

С сегодняшнего дня наступает настоящая жара. Фото: pixabay.com

22 июня в народе отмечают Кириллов день. По древним поверьям, именно с сегодняшнего дня наступает настоящая жара. Солнце отдает земли всю свою силу. Поэтому в этот день проводили большое количество обрядов на богатый урожай.

На Кирилла не советовали работать, обещать, ругаться и сквернословить. Нельзя также работать с растениями на огороде, потому что пропадут. Запрещали сегодня после полудня убивать комаров. Считали, что в таком случае их налетит в помещение еще больше.

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Народные приметы 22 июня

Муравьи вокруг муравейника собрались - на погожий день.

Если весь день будет идти дождь - будет много грибов.

Туман утром стелется по воде - к солнечной погоды. Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.

Сон на 22 июня ничего не предвещает. А вот сновидения, увиденное днем ​​22 июня, сбудется через 5 лет.

Сегодня, 22 июня, православные верующие почитают память святого Кирилла Александрийского. Он известен как борец за православие, монах-подвижник, богослов и один из отцов церкви. По темпераменту Кирилл Александрийский был борцом. Проявлял себя как властный, импульсивный человек. До последних дней заботился о чистоте христианской веры, стремился к миру и покою для своей паствы.