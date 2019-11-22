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пятница, 22 ноября 2019 14:21

"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже

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&quot;Дышим и пар идет, обогреватель не спасает&quot; - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Познакомились на востоке. Роман - сапер 24 бригады, Елена - гранатометчица

Во Львове семья ветеранов войны на Донбассе Елена и Роман Козак с конца июня живут в металлическом гараже вблизи медуниверситета. Обустроили кухню и импровизированную спальню. Но вскоре ударят морозы.

На улице оказались после демобилизации по состоянию здоровья, пишет Zahid.net.

Их адрес гараж №26. Дом супружеской пары ветеранов выглядит как солдатский блиндаж на линии фронта.

"Разный хлам, мебель - мы таскали на себе, переделывали, а спим так, сделали, как могли", - демонстрирует собственное жилье участник боевых действий Роман Козак.

"Холодно очень, не спасает тот обогреватель вообще. Мы дышим и пар идет, колотун, думаю, градусов пять", - добавляет Елена Козак.

Познакомились они на востоке, Роман - сапер 24 бригады, в начале войны уехал из оккупированного Крыма. Елена сначала волонтерила, а впоследствии стала гранатометчицей. Вместе были на промзоне Авдеевки и сегодня остались с подорванным здоровьем и без жилья. Мужчину экстренно эвакуировали с передовой, а в начале лета демобилизовали из-за болезней.

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"Начались проблемы с ногами - спухли. Началась эвакуация из-за того, что ноги отмороженные, средних сосудов нету, давление крови и одних капилляров мало", - рассказывает Роман.

Освободилась с проблемами позвоночника и Елена. Пока служили, военная часть предоставляла им жилье в Яворове. Но после освобождения убежища не имеют.

"У меня не было вопросов идти воевать или нет. У меня не получалось, потому что был малолетний ребенок. Я знала, если доберусь, то только на боевую специальность. Пока я не приперлась в Авдеевку, обошла все пешком и под обстрелами, и не под обстрелами, чтобы мне письменное согласие достать. Давай, будешь гранатометчицей. Из всего взвода, из всех стреляли две девушки. Я хочу, чтобы муж гордился, я умею из гранатометов стрелять, как из снайперской винтовки, стреляю из всех видов оружия. Я была счастлива, что каждый день есть возможность находиться рядом ", - рассказывает Елена Козак.

Семьи частично помогают волонтеры, привозят еду и средства для обогрева. В управлении социальной защиты говорят: семьи должны помочь и с жильем, и с работой в Центре для внутренне перемещенных лиц. Чтобы получить право там находиться от трех до шести месяцев, надо собрать пакет документов и пройти комиссию.

Во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий обещают помочь с лечением. Особенно в нем нуждается Роман: у него несколько язв желудка и отмороженные ноги.

Семья будет рада любой помощи.

На Черкащине участник АТО Олег Савранский с беременной женой зимовал в землянке. Поселился в селе Новоселица Катеринопольского района. Просил у сельского совета дом. Но предложенные дома не подошли.

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