Нахамил и попытался задушить - водитель маршрутки напал на участника Революции Достоинства

Водитель пригородной маршрутки вытолкнул из транспорта мужчину, который потерял зрение в ходе Революции Достоинства и получил инвалидность
"На станции метро Лесная сел в маршрутку "Киев-Чернигов" и предъявил УБД. Водитель без лишних слов сразу начал выталкивать меня. Затем начал доказывать, что я по закону обязан взять билет на конечной, то есть около станции метро Дарница (хотя конечная у них на Лесной)", - передает сообщество "Киев оперативный".
Пострадавший обратил внимание на то, что водитель и так нарушил нормы безопасности для перевозки пассажиров, так как у него в междугородном автобусе стояли люди.
После возмущений со стороны мужчины с инвалидностью водитель заблокировал еще и соседний автобус, чтобы тот не смог туда зайти, а затем позвал своих друзей и набросился на потерпевшего с угрозами и попытался его задушить.
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"Водитель оттолкнул меня и когда я развернулся спиной, ничего не ожидая, стал душить меня сзади. Я чуть не задохнулся. Я решил вызвать полицию. Водитель сразу закрыл дверь на ключ и оскорбил меня", - добавил он.
Полицейские на месте происшествия не смогли найти аргументов для защиты ветерана. Он отправился в отделение писать заявление о совершении уголовного преступления на водителя.
Ветераны нашли дерзкого водителя маршрутки, который нахамил родителям погибшего героя АТО Игоря Олеськива. Инцидент произошел в городе Калуше, что в Ивано-Франковской.
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