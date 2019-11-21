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четверг, 21 ноября 2019 18:10

Убийство ветерана АТО: подозреваемым светит пожизненное

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Убийство ветерана АТО: подозреваемым светит пожизненное
 В реанимации Главного военного госпиталя в Киеве умер ветеран АТО 56-летний Игорь Панов с позывным "Хан". Фото - facebook.com/Татьяна Руденька

Подозреваемым в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены Оксаны Кавецкой в Киеве изменили подозрение с "покушения на убийство" на "умышленное убийство". Это связано со смертью потерпевшего.

Мужчинам теперь грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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"В связи со смертью Игоря Панова обоим подозреваемым дополнительно инкриминируется уже совершенное преступление, а именно - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. 21 ноября им в присутствии защитников сообщено об изменении ранее сообщенном подозрении", - сказала Максимец.

Подозреваемые - сын Оксаны и их сосед - 30-летний Максим и Александр Пинчук, 29 лет. Они продолжают отрицать свою причастность к содеянному.

56-летнего Игоря Панова и его жену Оксану Кавецкую, 51 год нашли избитыми в Киеве 10 ноября. Оба были в коме. Лежали на ступеньках перед собственной квартирой с проломанным головами. Женщина через несколько дней пришла в себя. По мужчине - врачи не давали никаких прогнозов. Имел раздробленный череп, много гематом мозга.

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